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11-летняя американская школьница фанатеет от Нурмагомедова
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11-летняя американская школьница фанатеет от Нурмагомедова 

SPORT24.ru 18 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Кайли, так зовут юную поклонницу Хабиба Нурмагомедова, больше половины своей жизни следит за единоборствами. Поклонникам ММА она больше известна как Мини Хабиб. Так ее прозвал сам российский боец.
На всех публичных мероприятиях девочка появляется с фирменным головным уборомроссийского бойца.
— Я фанатею от Хабиба очень давно. Как-то он сказал, что подарит автору лучшего вопроса свою известную папаху. Я спросила: «Почему ты носишь свою шапку?». На что Хабиб ответил, что это традиционный головной убор в Дагестане. Мне повезло, потому что папахатогда досталась именно мне.
На открытой тренировке к UFC 219 Хабиб узнал меня, пригласил на сцену и официально объявил, что я часть его команды, — говорит Кайли в интервью корреспонденту Sport24 Екатерине Ардатовой.
— Почему твой выбор пал на Хабиба, а не на какого-нибудь американского бойца?
— Мне нравится, как он борется, как общается со своей командой, фанатами, соперниками.
— Опиши Хабиба в нескольких словах.
— Он добрый, заботливый. Хабиб — легенда и убийца Конора Макгрегора.
— Общаешься с ним между боями?
— Я знаю, что он очень много тренируется, а между боями и тренировочными лагерями проводит время с семьей, поэтому не пишу ему.
— У тебя есть фотография с Тони Фергюсоном, где он смотрит на тебя не очень дружелюбно. Что за история?
— Просто сделали фотографию. После того, как я опубликовала ее в своем Instagram он почему-то заблокировал меня.
— В этом году UFC планирует провести турнир в России. Есть вероятность твоего приезда?
— Это возможно. Я очень бы хотела приехать, но знаю, что билет из Америки в Россию будет стоить очень дорого.
— Что ты знаешь о России?
— Если честно, знаю только то, что в России сильные бойцы: Хабиб, Федор Емельяненко, Забит Магомедшарипов. Но очень хочу узнать о России больше. Надеюсь, однажды мне это удастся.
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