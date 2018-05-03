11-летняя американская школьница фанатеет от Нурмагомедова

Кайли, так зовут юную поклонницу Хабиба Нурмагомедова , больше половины своей жизни следит за единоборствами. Поклонникам ММА она больше известна как Мини Хабиб. Так ее прозвал сам российский боец.

На всех публичных мероприятиях девочка появляется с фирменным головным уборомроссийского бойца.

— Я фанатею от Хабиба очень давно. Как-то он сказал, что подарит автору лучшего вопроса свою известную папаху. Я спросила: «Почему ты носишь свою шапку?». На что Хабиб ответил, что это традиционный головной убор в Дагестане. Мне повезло, потому что папахатогда досталась именно мне.

На открытой тренировке к UFC 219 Хабиб узнал меня, пригласил на сцену и официально объявил, что я часть его команды, — говорит Кайли в интервью корреспонденту Sport24 Екатерине Ардатовой.

— Почему твой выбор пал на Хабиба, а не на какого-нибудь американского бойца?

— Мне нравится, как он борется, как общается со своей командой, фанатами, соперниками.

— Опиши Хабиба в нескольких словах.

— Он добрый, заботливый. Хабиб — легенда и убийца Конора Макгрегора

— Общаешься с ним между боями?

— Я знаю, что он очень много тренируется, а между боями и тренировочными лагерями проводит время с семьей, поэтому не пишу ему.

— У тебя есть фотография с Тони Фергюсоном , где он смотрит на тебя не очень дружелюбно. Что за история?

— Просто сделали фотографию. После того, как я опубликовала ее в своем Instagram он почему-то заблокировал меня.

— В этом году UFC планирует провести турнир в России. Есть вероятность твоего приезда?

— Это возможно. Я очень бы хотела приехать, но знаю, что билет из Америки в Россию будет стоить очень дорого.

— Что ты знаешь о России?