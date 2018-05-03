Майкл Биспинг: Емельяненко нужен лишь один удар, чтобы нокаутировать любого на нашей планете

Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов, где ему будет противостоять Чел Соннен. Теперь на счету Емельяненко 37 побед (12 — нокаутом) при пяти поражениях.

Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд

«Людям нравится, когда два тяжеловеса стоят друг напротив друга и бьются, даже 48 секунд. Это звериная битва. В такой битве бой не сможет продлиться дольше. Вы видели, что Мир попал и отправил его в нокдаун, а затем Федор нанес нокаутирующий удар.

Теперь нам предстоит бой Федора с Челом Соненном. Будет весело. Соннен не будет колебаться. Соннен может слегка размякнуть и не сильно много говорить из-за того, какой Федор непоколебимый характером и уважительный к соперникам. Это очень сложный бой для Соннена. Не думаю, что он сможет его перебороть. Я просто это не могу представить. А в стойке, как мы только что видели, Федору нужен лишь один удар, чтобы нокаутировать большинство на нашей планете», — цитирует Биспинга Allboxing.