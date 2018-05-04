Нурмагомедов станет депутатом народного собрания Дагестана

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов , владеющий чемпионским поясом организации в лёгком весе, станет депутатом народного собрания Дагестана.

«Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом народного собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания.

Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку — «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность", — сообщает официальный „инстаграм“ клуба Eagles MMA.