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Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана
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Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Президиум Народного Собрания Республики Дагестан решил присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан» за достижения в области спорта. Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания.
Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку — «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность», — сообщается на странице Eagles MMA в сети Instagram.
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