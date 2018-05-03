Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана

Президиум Народного Собрания Республики Дагестан решил присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан» за достижения в области спорта. Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания.

Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку — «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность», — сообщается на странице Eagles MMA в сети Instagram.