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Де Ла Хойя хочет открыть промоутерский бизнес в MMA
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Де Ла Хойя хочет открыть промоутерский бизнес в MMA 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший боксер, а в настоящее время генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions, Оскар Де Ла Хойя намерен начать подобный бизнес и в MMA. При этом Де Ла Хойя готов подписать 48-летнего Чака Лидделла в качестве своего первого клиента, который намерен вернуться в октагон.
«Мы обсуждаем кое-какой бизнес. Не секрет, что мне нравится то, что делают бойцы MMA. Я хочу попасть в этот бизнес. Хочу создать Golden Boy MMA», — цитирует Де Ла Хойю TMZ.
Оскар и Чак при этом дали понять, что возвращение Лидделла может произойти в бою против Тито Ортиса, с которым дважды дрался ранее.
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