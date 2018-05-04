Де Ла Хойя хочет открыть промоутерский бизнес в MMA

Бывший боксер, а в настоящее время генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions, Оскар Де Ла Хойя намерен начать подобный бизнес и в MMA. При этом Де Ла Хойя готов подписать 48-летнего Чака Лидделла в качестве своего первого клиента, который намерен вернуться в октагон.

«Мы обсуждаем кое-какой бизнес. Не секрет, что мне нравится то, что делают бойцы MMA. Я хочу попасть в этот бизнес. Хочу создать Golden Boy MMA», — цитирует Де Ла Хойю TMZ.