Всё смешалось: Уайт близок к подписанию Майки Гарсии, а Де Ла Хойя идёт в ММА

Как сообщает TMZ, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя намерен выйти на рынок ММА и одним из первых планирует подписать знаменитого ветерана смешанных единоборств Чака Лидделла . Накануне парочку заметили, покидающей офис GBP в Лос-Анджелесе, и 48-летний Чак подтвердил, что решил возобновить карьеру, которую завершил в 2010 году после трёх поражений кряду.

В свою очередь, Де Ла Хойя добавил: «Мы говорили о бизнесе. Не секрет, что мне нравится то, что делают бойцы ММА, и я хочу войти в этот бизнес. Я хочу запустить Golden Boy MMA».

По неподтверждённой информации, первым соперником Лидделла после возвращения может стать другая возрастная знаменитость Тито Ортис

Параллельным курсом обозреватель Yahoo Sports Кавин Айоле известил общественность о разговоре с президентом UFC Дэйно Уайтом, в ходе которого последний заявил о близости заключения сделки с чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией (38-0, 30 КО).

Ричардом Шафером. Уайт давно говорил о желании выйти на промоутерский рынок профибокса и уже зарегистрировал компанию Zuffa Boxing Promotions. Отметим, что один из лучших боксёров современности Гарсиа до последнего времени обходился без промоутера, сотрудничая с Элом Хэймоном

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