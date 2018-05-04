Ещё
Федор Емельяненко не посетит бой младшего брата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Емельяненко не посетит бой младшего брата 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не будет присутствовать на бое своего брата Александра против бразильца Габриэла Гонсаги, который пройдет 5 мая в рамках турнира RCC 2 в Екатеринбурге. Об этом решении спортсмен заявил ТАСС.
СМИ стало известно, что Федор собирается посетить открытие академии "Русской Медной Компании" (РМК), а также вечер единоборств, главной встречей которого должен стать бой Емельяненко-младшего.
Отвечая на вопрос журналистов, какие мероприятия, помимо открытия академии РМК, он собирается посетить, спортсмен ответил: «Никаких».
Ранее сообщалось, что организаторы турнира планируют померить братьев в Екатеринбурге.
Газета.Ru: последние новости
Бойцы женского MMA сцепились во время взвешивания Девушка-боец до потери сознания задушила американского военного Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов36
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Стали известны доходы Нурмагомедова
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение