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Гонзага перевесил Емельяненко, дос Сантос тяжелее Штыркова
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Гонзага перевесил Емельяненко, дос Сантос тяжелее Штыркова 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
5 мая в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship 2, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Турнир пройдет в КРК «Уралец». Сегодня состоялось взвешивание участников шоу. В главном бою вечера известный российский тяжеловес Александр Емельяненко будет противостоять бразильцу Габриэлу Гонзаге.
Результаты взвешивания:
Вадим Кафаров: 79,6 кг / Артур Караваев: 79,75 кг  Михаил Штин: 61,45 кг / Максим Усоян: 61,25 кг  Дмитрий Малыхин: 93,45 кг / Абдулла Далгатов: 93,95 кг  Александр Грозин: 68,95 кг / Руслан Хисамутдинов: 69,3 кг  Арсений Смирнов: 84,15 кг / Олег Дадонов: 83,95 кг  Никита Чистяков: 62,9 кг / Антон Чернега: 63,05 кг  Олег Оленичев: 84,3 кг / Виталий Слипенко: 83,8 кг  Денис Лаврентьев: 62,05 кг / Режиналдо Виера: 61,9 кг  Михаил Рагозин: 93 кг / Валлисон Карвальо: 93,25 кг  Иван Штырков: 107,35 кг / Жеронимо Дос Сантос: 120,15 кг  Александр Емельяненко: 116,2 кг / Габриэл Гонзага: 119,55 кг
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