Биспинг: Емельяненко не выглядит атлетом, но вырубает с одного удара

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился впечатлениями от российского бойца Bellator Фёдора Емельяненко и его выступлений.

«Будем честны — Емельяненко не выглядит атлетом. Он появляется в шортах со свисающим над ними животом, чем-то напоминая Жоржа Сен-Пьера, которого я когда-то назвал беременным. Но в стойке Фёдору, как мы могли видеть, достаточно одного удара, чтобы вырубить практически любого на этой планете. Очень мужской подход — решить всё одним ударом и сделать вид, что тебе всё равно, что случилось», — сказал Биспинг в своём подкасте Believe You Me.