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Биспинг: Емельяненко не выглядит атлетом, но вырубает с одного удара
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Биспинг: Емельяненко не выглядит атлетом, но вырубает с одного удара 

Чемпионат.com 1 час назад
Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился впечатлениями от российского бойца Bellator Фёдора Емельяненко и его выступлений.
«Будем честны — Емельяненко не выглядит атлетом. Он появляется в шортах со свисающим над ними животом, чем-то напоминая Жоржа Сен-Пьера, которого я когда-то назвал беременным. Но в стойке Фёдору, как мы могли видеть, достаточно одного удара, чтобы вырубить практически любого на этой планете. Очень мужской подход — решить всё одним ударом и сделать вид, что тебе всё равно, что случилось», — сказал Биспинг в своём подкасте Believe You Me.
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