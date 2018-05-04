Ещё
Федор Емельяненко посетит чемпионат России
Далее:
Читайте также:
Ещё

ММА. Федор Емельяненко посетит чемпионат России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Самый знаменитый отечественный боец смешанных единоборств и президент Союза ММА России Федор Емельяненко посетит чемпионат страны, который в середине мая пройдет в Челябинске. В престижных соревнованиях примут участие более 150 спортсменов.
Все участники распределены на 8 весовых категорий, победители в каждой из них получат право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионатах мира и Европы. Первенство России по ММА Челябинск будет принимать с 12 по 13 мая.
"Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдёт в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство, — сказал Федор Емельяненко. — Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдёт на высоком уровне".
По словам главы Союза ММА России, национальный отбор выявит лучших бойцов страны: "Наши спортсмены не только показывают высокие результаты на турнирах внутри России, но и успешно выступают в промоушнах с мировым именем".
Вести.Ru: последние новости
Хабибу Нурмагомедову присвоено звание почетного депутата Дагестана Федора Емельяненко накануне боя с Миром допросило ФБР Проигравший Емельяненко Фрэнк Мир может покинуть Bellator
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть26
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»110
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение