Райан Бадер: Из эгоистических побуждений хотел бы встретиться в финале Гран-при Bellator с Емельяненко

Чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Райан Бадер прокомментировал победу российского бойца Федора Емельяненко над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.

Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд

«Мне понравилась эта победа, — приводит AllBoxing слова 34-летнего американца. — Оба бойца мне нравятся. Из эгоистичных побуждений, я предпочел бы встретиться в финале с Федором. Для меня было бы идеальным завершением Гран-при встреча с ним в финале и победа над ним. Причем важен не сам поединок с ним за пояс чемпиона Bellator в тяжелой весовой категории, а именно победа в Гран-при.

На взвешивании Мир выглядел хорошо. Я думал, что Мир за счет своего веса, ударных навыков и партера создаст слишком много проблем Федору. Но мы увидели прежнего Федора, который наносит бомбовые удары, ими он и достал Мира».

Напомним, в своем четвертьфинале 12 мая в Сан-Хосе Бадер встретится с Мохаммедом Лавалем.