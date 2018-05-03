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Райан Бадер: Из эгоистических побуждений хотел бы встретиться в финале Гран-при Bellator с Емельяненко
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Райан Бадер: Из эгоистических побуждений хотел бы встретиться в финале Гран-при Bellator с Емельяненко 

Советский спорт 3 мая 2018
Фото: Советский спорт
Чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Райан Бадер прокомментировал победу российского бойца Федора Емельяненко над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.
Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд
«Мне понравилась эта победа, — приводит AllBoxing слова 34-летнего американца. — Оба бойца мне нравятся. Из эгоистичных побуждений, я предпочел бы встретиться в финале с Федором. Для меня было бы идеальным завершением Гран-при встреча с ним в финале и победа над ним. Причем важен не сам поединок с ним за пояс чемпиона Bellator в тяжелой весовой категории, а именно победа в Гран-при.
На взвешивании Мир выглядел хорошо. Я думал, что Мир за счет своего веса, ударных навыков и партера создаст слишком много проблем Федору. Но мы увидели прежнего Федора, который наносит бомбовые удары, ими он и достал Мира».
Напомним, в своем четвертьфинале 12 мая в Сан-Хосе Бадер встретится с Мохаммедом Лавалем.
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