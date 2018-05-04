Чемпион UFC Нурмагомедов заработал $1 млн за последние три года

Отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что его сын заработал $1 млн за последние три года. Об этом сообщает ТАСС. "За последние три года Хабиб заработал миллион долларов. Сами, своим трудом. Мой сын платит налоги, у него все в порядке", — заявил Абдулманап Нурмагомедов В начале апреля этого года на мероприятии UFC 223 в Нью-Йорке Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал первым чемпионом UFC из России. Ранее сообщалось, что президент UFC назвал место проведения боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, им должен стать город Лас-Вегас.