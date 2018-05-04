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Чемпион UFC Нурмагомедов заработал $1 млн за последние три года
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Чемпион UFC Нурмагомедов заработал $1 млн за последние три года 

Газета.Ru 1 час назад
Отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что его сын заработал $1 млн за последние три года. Об этом сообщает ТАСС.
"За последние три года Хабиб заработал миллион долларов. Сами, своим трудом. Мой сын платит налоги, у него все в порядке", — заявил Абдулманап Нурмагомедов.
В начале апреля этого года на мероприятии UFC 223 в Нью-Йорке Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал первым чемпионом UFC из России.
Ранее сообщалось, что президент UFC назвал место проведения боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, им должен стать город Лас-Вегас.
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