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Отец Нурмагомедова: «У Макгрегора талия, как у балерины, он опасен полтора раунда»
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Отец Нурмагомедова: «У Макгрегора талия, как у балерины, он опасен полтора раунда» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап надеется, что следующим соперником его сына станет бывший обладатель того же титула Конор Макгрегор.
”Надеемся подраться с Конором. Он опасен только полтора раунда. Но вы видели его талию? Она как у балерины. Вопросов нет, он опасен на руках. Но если взять Петтиса, Диаса, Конора… У нас в России есть, как минимум, пять человек, которые посильнее”, — приводит слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
Макгрегор был лишен титула чемпиона UFC, так как не защищал его после завоевания в 2016 году. С тех пор ирландец не проводил боев в UFC, но намерен вернуться в нынешнем году.
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