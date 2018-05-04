Отец Нурмагомедова: «У Макгрегора талия, как у балерины, он опасен полтора раунда»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап надеется, что следующим соперником его сына станет бывший обладатель того же титула Конор Макгрегор

”Надеемся подраться с Конором. Он опасен только полтора раунда. Но вы видели его талию? Она как у балерины. Вопросов нет, он опасен на руках. Но если взять Петтиса, Диаса, Конора… У нас в России есть, как минимум, пять человек, которые посильнее”, — приводит слова Нурмагомедова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.

Макгрегор был лишен титула чемпиона UFC, так как не защищал его после завоевания в 2016 году. С тех пор ирландец не проводил боев в UFC, но намерен вернуться в нынешнем году.