Нурмагомедов заработал $1 млн за последние три года 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заработал 1 млн долларов за последние три года. Об этом ТАСС рассказал тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.
"За последние три года Хабиб заработал миллион долларов. Сами, своим трудом. Хабиб платит налоги, у него все в порядке", — сказал специалист.
Нурмагомедов в начале апреля победил американца Эла Яквинту и стал чемпионом UFC. Всего на счету спортсмена 26 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.