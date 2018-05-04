Нурмагомедов заработал $1 млн за последние три года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. / ТАСС /. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заработал 1 млн долларов за последние три года. Об этом ТАСС рассказал тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов

"За последние три года Хабиб заработал миллион долларов. Сами, своим трудом. Хабиб платит налоги, у него все в порядке", — сказал специалист.