Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата

Федор Емельяненко заявил, что не будет присутствовать на бое брата

Российский боец Федор Емельяненко не будет присутствовать на поединке своего брата Александра против бразильца Габриэла Гонсаги. Об этом он заявил ТАСС

Ранее организаторы турнира сообщали, что Федор Емельяненко планирует посетить открытие академии РМК, а также вечер единоборств 5 мая. Бой Гонсага — Александр Емельяненко пройдет 5 мая в Екатеринбурге.

На вопрос ТАСС о том, какие мероприятия у него запланированы в Екатеринбурге, помимо открытия академии РМК, Федор Емельяненко ответил: "Никаких".

"Да, я сегодня [в пятницу] улетаю", — добавил Федор Емельяненко.

Братья не общались друг с другом около пяти лет. В 2017 году между ними произошел конфликт. Организаторы турнира планируют помирить братьев Емельяненко.

Братья Федор и Александр Емельяненко в начале спортивной карьеры тренировались вместе, оба спортсмена успешно выступали в японской организации Pride. Александр Емельяненко покинул команду брата и стал готовиться к поединкам отдельно). Братья Емельяненко являются многократными чемпионами России, Европы и мира по боевому самбо.