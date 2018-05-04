Стали известны доходы Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов за последние три года заработал миллион долларов. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«За последние три года Хабиб заработал миллион долларов. Сам, своим трудом. Хабиб платит налоги, у него все в порядке», — заявил он.

В начале апреля россиянин одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Согласно информации MMA Junkie россиянин заработал 530 тысяч долларов за этот поединок.

Изначально соперником за титул должен был стать другой американец — Тони Фергюсон . Однако, из-за травмы бойца бой отменили.

На счету 29-летнего Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Восемь побед россиянин одержал нокаутом.