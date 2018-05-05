Американский боец готовился к поединку в постели с девушкой

Американский боец UFC Колби Ковингтон рассказал о подготовке к бою с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом и заявил об особенной методике тренировок. Слова спортсмена приводит BJ Penn.

"У меня был отличный тренинг-кэмп. Мы поработали над кардио. У меня будет пятираундовый бой, поэтому я каждую ночь работал над выносливостью в спальне с новой телочкой.

Я каждую ночь проводил несколько раундов по кардио в своей постели. У меня такой стиль жизни, детка", — сказал Ковингтон.

Бой Ковингтона против Дос Аньоса за титул временного чемпиона в полусреднем весе пройдет 9 июня на UFC 225 в Чикаго.

Ранее сообщалось, что жуткая травма американца во время боя поразила болельщиков.