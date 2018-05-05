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Американский боец готовился к поединку в постели с девушкой
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Американский боец готовился к поединку в постели с девушкой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец UFC Колби Ковингтон рассказал о подготовке к бою с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом и заявил об особенной методике тренировок. Слова спортсмена приводит BJ Penn.
"У меня был отличный тренинг-кэмп. Мы поработали над кардио. У меня будет пятираундовый бой, поэтому я каждую ночь работал над выносливостью в спальне с новой телочкой.
Я каждую ночь проводил несколько раундов по кардио в своей постели. У меня такой стиль жизни, детка", — сказал Ковингтон.
Бой Ковингтона против Дос Аньоса за титул временного чемпиона в полусреднем весе пройдет 9 июня на UFC 225 в Чикаго.
Ранее сообщалось, что жуткая травма американца во время боя поразила болельщиков.
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