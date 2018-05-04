Россиянин Петр Ян дебютирует в UFC 23 июня

Как сообщил спортсмен в своем Instagram, его соперником станет японец Теруто Ишихара. Встреча состоится в Сингапуре.

Напомним, Ишихара провел в UFC 7 боев, одержал 3 победы, однажды разошелся миром и три раза потерпел поражение.