Ещё
Россиянин Петр Ян дебютирует в UFC 23 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин Петр Ян дебютирует в UFC 23 июня 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщил спортсмен в своем Instagram, его соперником станет японец Теруто Ишихара. Встреча состоится в Сингапуре.
Напомним, Ишихара провел в UFC 7 боев, одержал 3 победы, однажды разошелся миром и три раза потерпел поражение.
Советский спорт: последние новости
Ян проведет дебютный бой в UFC против Ишихары Представили ФБР допросили Федора Емельяненко в США Радмир Габдуллин: Победа Федора - это победа для всей России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой10
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе33
Сборная России разгромила Францию75
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение