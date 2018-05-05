Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания

Мастер смешанных боевых искусств во время выступления перед американскими военными показала, как проводить удушающий прием на добровольце.
Мастер смешанных боевых искусств (ММА) Пейдж Ванзант во время выступления перед американскими военнослужащими показала, как проводить удушающий прием на одном из добровольцев. Об этом сообщает TMZ.
На видеозаписи видно, как 24-летняя Ванзант плотно обхватила военного за шею, уже спустя несколько секунд она ослабила захват, но мужчина уже потерял сознание. Когда девушка опустила руки, доброволец сполз на пол.
Стоявший с ней на сцене боец Макс Холлоуэй подбежал помочь поддержать мужчину. Спустя еще несколько секунд он пришел в себя и поднялся на ноги. Ванзант была шокирована, от того, что перестаралась.