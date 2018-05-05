Александр Емельяненко нокаутировал Гонзагу во втором раунде на турнире RCC 2

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 2.

В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Емельяненко встретился с экс-бойцом UFC бразильцем Габриэлем Гонзагой.

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Первый раунд остался за южноамериканцем, который контролировал Александра в партере. Во втором раунде Емельяненко нанес несколько сильных и жестких ударов по голове соперника, после которых он упал на настил «клетки».

Таким образом, Александр Емельяненко одержал 27-ю победу в своей профессиональной карьере.