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Александр Емельяненко не планирует выступать в UFC
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Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не планирует выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и не получал предложений от данной организации. Об этом он заявил ТАСС.
UFC планирует провести первый турнир в России в сентябре нынешнего года. Емельяненко ближайший бой проведет 5 мая в Екатеринбурге против бразильца Габриэля Гонзаги.
"Нет, предложений не поступало, — сказал Емельяненко. — Мне бы сейчас не хотелось с UFC заключать контракт. Они, во— первых, если подписывают, то эксклюзивный контракт — дерешься только там и больше нигде не имеешь права выступать. Сейчас же я могу выступать в нескольких промоушенах и проводить большее количество боев, которые мне не сможет предоставить UFC".
"Если бы UFC проводили шесть турниров в год в России, я бы с удовольствием подписал бы с ними контракт. А подписать с ними контракт на три года, и они из этих трех лет проведут два турнира в России — это мне не интересно", — добавил спортсмен.
Поединок Емельяненко — Гонзага состоится 5 мая. Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, в конце ноября 2016-го он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. Всего на его счету 26 побед и семь поражений.
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