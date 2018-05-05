Жамалдаев победил Хасбулаева на шоу в Баку

В главном поединке вечера Салман Жамалдаев решением судей победил ветерана Bellator Магомдрасула Хасбулаева.

В Баку также победу одержал Тофик Мусаев, который в первом раунде отправил в нокаут Марифа Пираева.