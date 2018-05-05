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Жамалдаев победил Хасбулаева на шоу в Баку
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Жамалдаев победил Хасбулаева на шоу в Баку 

Советский спорт 1 час назад
В главном поединке вечера Салман Жамалдаев решением судей победил ветерана Bellator Магомдрасула Хасбулаева.
В Баку также победу одержал Тофик Мусаев, который в первом раунде отправил в нокаут Марифа Пираева.
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