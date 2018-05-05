Ещё
Александр Емельяненко не планирует выступать в UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельяненко не планирует выступать в UFC 

RT на русском 3 часа назад
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не намерен выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
«Предложений от UFC не поступало. Мне бы не хотелось сейчас заключать с ним контракт», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Боец отметил, что он бы с удовольствием подписал контракт с организацией, если бы UFC проводил шесть турниров в России в год.
«А подписать с ними контракт на три года, и они из этих трёх лет проведут два турнира в России — это мне не интересно», — добавил Емельяненко.
Он подчеркнул, что в настоящее время может выступать в нескольких промоушенах и проводить большее количество боев, которые мне не сможет предоставить UFC.
Ранее Александр Емельяненко сообщил, что его брат Фёдор приедет на бой в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
Боец Магомедшарипов — о поединках в США, турнире UFC в Москве и травмах Боец Мир рассказал о слабых сторонах своего будущего соперника Фёдора Емельяненко Александр Емельяненко сообщил, что брат Фёдор приедет на его бой в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В горах Грузии погиб чемпион мира
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе103
Определился чемпион России по футболу1
Киев предложил футбольным фанатам ночевать на вокзале2
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение