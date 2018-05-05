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Караханян победил Полпудникова на турнире ACB 86
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Караханян победил Полпудникова на турнире ACB 86 

Советский спорт 2 часа назад
Боец из Армении Георгий Караханян одержал победу на турнире ACB 86, который проходит в Москве.
Он единогласным решением судей победил россиянина Алексея Полпудникова.
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