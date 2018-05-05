Ещё
Александр Емельяненко остановил Габриэля Гонзагу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельяненко остановил Габриэля Гонзагу 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Екатеринбург, Россия. Российский тяжеловес Александр Емельяненко (26-7) одержал досрочную победу над бразильским ветераном UFC Габриэлем Гонзагой (17-12) в поединке, который стал главным событием турнира RCC 2.
Вскоре после начала первого раунда Гонзага провёл тэйкдаун и не упускал контроля над соперником в партере до самого конца пятиминутки, хоть и не нанёс Александру урона. В начале второго раунда Емельяненко провёл серию ударов в блок Габриэля, на что Гонзага ответил ещё одним переводом, после которого вновь занял доминирующую позицию. На этот раз, однако, Емельяненко удалось сковать его движения, и рефери вернул бойцов в стойку.
Понимая, что бой уходит сопернику, Александр вновь пошёл в атаку с обеих рук. Большая часть его ударов по-прежнему приходилась в блок, но теперь он не остановился и продолжил наступление. Зажав Гонзагу у сетки, россиянин потряс его апперкотом, потом добавил коленом в голову, и бразилец упал на настил, закрыв голову руками и явно не собираясь оказывать дальнейшего сопротивления. На этом рефери остановил поединок. ТКО.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Емельяненко-Гонзага (появится позже)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Александр Емельяненко — Габриэль Гонзага, Штырков — Дос Сантос: прямая трансляция Иван Штырков не смог победить Джеронимо дос Сантоса Александр Емельяненко и Габриэль Гонзага прошли взвешивание: цифры и фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»17
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда3
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом3
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение