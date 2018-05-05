Александр Емельяненко остановил Габриэля Гонзагу

Екатеринбург, Россия. Российский тяжеловес Александр Емельяненко (26-7) одержал досрочную победу над бразильским ветераном UFC Габриэлем Гонзагой (17-12) в поединке, который стал главным событием турнира RCC 2.

Вскоре после начала первого раунда Гонзага провёл тэйкдаун и не упускал контроля над соперником в партере до самого конца пятиминутки, хоть и не нанёс Александру урона. В начале второго раунда Емельяненко провёл серию ударов в блок Габриэля, на что Гонзага ответил ещё одним переводом, после которого вновь занял доминирующую позицию. На этот раз, однако, Емельяненко удалось сковать его движения, и рефери вернул бойцов в стойку.

Понимая, что бой уходит сопернику, Александр вновь пошёл в атаку с обеих рук. Большая часть его ударов по-прежнему приходилась в блок, но теперь он не остановился и продолжил наступление. Зажав Гонзагу у сетки, россиянин потряс его апперкотом, потом добавил коленом в голову, и бразилец упал на настил, закрыв голову руками и явно не собираясь оказывать дальнейшего сопротивления. На этом рефери остановил поединок. ТКО.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Емельяненко-Гонзага (появится позже)

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