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Видео боя: Андрей Кошкин — Расул Шовхалов
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Видео боя: Андрей Кошкин — Расул Шовхалов 

Vringe.com 15 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира ACB 86 по правилам ММА между Андреем Кошкиным и Расулом Шовхаловым, который состоялся 5 мая 2018 года в Москве (Россия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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