Ещё
Титов: Штыркова подвела функциональная подготовка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд

Титов: Штыркова подвела функциональная подготовка 

Чемпионат.com 1 час назад
Исполнительный директор RCC Алексей Титов прокомментировал поединок российского тяжеловеса Ивана Штыркова и бразильца Жеронимо Дос Сантоса, который закончился вничью. По словам Титова Штыркова подвела функциональная подготовка.
“Ивана подвела функциональная подготовка, не хватило сил для того, чтобы в одном темпе вести бой. Необходимо определиться с весовой категорией, более грамотно подходить к тренировочному процессу, и избавляться от лишней мускулатуры, которая его закрепощает как бойца. Предстоит большая работа над ошибками”, — сказал исполнительный директор RCC Алексей Титов.
Напомним, турнир RCC 2 состоялся накануне в Екатеринбурге. В главном бою Александр Емельяненко нокаутировал Габриэла Гонзагу.
Чемпионат.com: последние новости
А. Емельяненко нокаутировал Гонзагу, Штырков и дос Сантос свели бой к ничье Жданов: бойкот соревнований в России – это позиция всех украинских властей Фёдор Емельяненко станет почётным гостем чемпионата России по ММА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России разгромила Австрию33
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд5
Медведеву обвинили в предательстве4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение