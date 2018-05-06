Титов: Штыркова подвела функциональная подготовка

Исполнительный директор RCC Алексей Титов прокомментировал поединок российского тяжеловеса Ивана Штыркова и бразильца Жеронимо Дос Сантоса, который закончился вничью. По словам Титова Штыркова подвела функциональная подготовка.

“Ивана подвела функциональная подготовка, не хватило сил для того, чтобы в одном темпе вести бой. Необходимо определиться с весовой категорией, более грамотно подходить к тренировочному процессу, и избавляться от лишней мускулатуры, которая его закрепощает как бойца. Предстоит большая работа над ошибками”, — сказал исполнительный директор RCC Алексей Титов.