Ещё
Хоригучи нокаутировал Макколла за 9 секунд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоригучи нокаутировал Макколла за 9 секунд 

Чемпионат.com 48 минут назад
В японском турнире по смешанным единоборствам RIZIN FF 10, который прошёл в Фукуоке (Япония) в главном бою для определения победителя потребовалось всего 9 секунд. Киоджи Хоригучи уложил своего соперника на настил точным ударом в челюсть. Противником японского бойца был бывший участник промоушена UFC Ян Макколл. После падения Макколла Хоригучи бросился добивать оппонента в партере, однако в ход поединка вмешался рефери, остановивший бой. Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории смешанных единоборств.
Посмотреть видео нокаута можно в «твиттере» FiteTV.
Чемпионат.com: последние новости
Александр Емельяненко нокаутировал Габриэля Гонзагу 5 мая Нурмагомедов станет депутатом народного собрания Дагестана Жданов: бойкот соревнований в России – это позиция всех украинских властей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера36
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой84
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу17
Медведеву обвинили в предательстве100
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение