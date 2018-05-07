Хоригучи нокаутировал Макколла за 9 секунд

В японском турнире по смешанным единоборствам RIZIN FF 10, который прошёл в Фукуоке (Япония) в главном бою для определения победителя потребовалось всего 9 секунд. Киоджи Хоригучи уложил своего соперника на настил точным ударом в челюсть. Противником японского бойца был бывший участник промоушена UFC Ян Макколл. После падения Макколла Хоригучи бросился добивать оппонента в партере, однако в ход поединка вмешался рефери, остановивший бой. Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории смешанных единоборств.

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