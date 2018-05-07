Турнир М-1 Challenge в Оренбурге перенесли на 15 июня

Международный турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge пройдет в Оренбурге этим летом. Профессиональные бои по ММА можно будет увидеть на арене СКК «Оренбуржье» 15 июня.

Турнир считают одним из самых ожидаемых спортивных событий года. Он особенно важен для оренбургской публики — в этот вечер Дамир Исмагулов , представитель команды «Новый Поток» (школа «Шторм») и оренбургского клуба «Боец» вновь будет защищать титул Чемпиона M-1 Global. Новым претендентом на пояс станет боец из Беларуси, экс-чемпион M-1 Global в лёгком весе Артем Дамковский

Билеты на турнир можно приобрести в кассах города и на сайте www.concert.ru и по телефону 424-424.

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