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Алексей Олейник не хотел Албини: Он молодой непробиваемый кабан
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Алексей Олейник не хотел Албини: Он молодой непробиваемый кабан 

Vringe.com 52 минуты назад
Фото: Vringe.com
12 мая на турнире UFC 224 в Рио-де-Жанейро (Блазилия) российский тяжеловес UFC Алексей Олейник (52-11-1) проведёт поединок против местного Жуниора Албини (14-3). Алексей высоко оценивает соперника, признавшись, что вообще не хотел этот бой, объяснив, почему он ему невыгоден.
«Албини — молодой непробиваемый кабан, очень хорошо, крепко держащийся в стойке. При том он в UFC в партере не проигрывал, он вообще за всю жизнь, по-моему, один раз проиграл в партере, — отмечает Олейник. — Я не хотел его выбирать, потому что он очень силён, а рейтинг у него небольшой. Он абсолютно не слабее Ханта или кого-то ещё и не пробитый, а Хант, можно сказать, немножко всё-таки подуставший в этом плане».
«Победишь его — никуда не продвинешься, проиграешь — ты, опять же, упал сильнее, потому что проиграл сопернику ниже рейтингом. У меня просто не было выбора. Мне сказали — либо жди, либо принимай этот бой, у меня сейчас перерыв между боями 7 месяцев, а мог бы быть 10-12 месяцев. Я мог ждать кого-нибудь из Топ-5 или Топ -7, но мне пришлось бы ждать месяцев 10-12. Я не хотел ждать и пришлось принять этот бой».
Главным событием UFC 224 станет поединок чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньеш против Ракель Пеннингтон.
Источник: Blood&Sweat
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