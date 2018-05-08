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Минспорт продлил аккредитацию Союзу ММА России
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Минспорт продлил аккредитацию Союзу ММА России 

ТАСС 1 час назад
Фото: МедиаРязань
ТАСС, 8 мая. Комиссия Министерства спорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение продлить аккредитацию Союзу смешанных единоборств (MMA) России. Об этом сообщается в заявлении Союза ММА России, поступившем в распоряжение ТАСС.
Заседание комиссии Минспорта РФ по государственной аккредитации общественных организаций состоялось 8 мая. На заседании был представлен отчет о работе Союза ММА России. На заседании союз представляли президент организации Федор Емельяненко, первый вице-президент Радмир Габдуллин, вице— президент Татьяна Щетинина, генеральный секретарь Кристина Ваганова и юрист Евгений Крусс.
"Членами комиссии Минспорта были заданы вопросы о состоянии и перспективах развития смешанного боевого единоборства (ММА) в стране. В результате обсуждения комиссией принято решение аккредитовать общероссийскую общественную организацию «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России» и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)» сроком на четыре года", — сказано в сообщении.
Союз ММА России основан в 2012 году. Президентом организации с момента ее основания является Емельяненко.
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