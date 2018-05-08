Минспорт продлил аккредитацию Союзу ММА России

ТАСС , 8 мая. Комиссия Министерства спорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение продлить аккредитацию Союзу смешанных единоборств (MMA) России. Об этом сообщается в заявлении Союза ММА России, поступившем в распоряжение ТАСС.

Заседание комиссии Минспорта РФ по государственной аккредитации общественных организаций состоялось 8 мая. На заседании был представлен отчет о работе Союза ММА России. На заседании союз представляли президент организации Федор Емельяненко , первый вице-президент Радмир Габдуллин , вице— президент Татьяна Щетинина , генеральный секретарь Кристина Ваганова и юрист Евгений Крусс.

"Членами комиссии Минспорта были заданы вопросы о состоянии и перспективах развития смешанного боевого единоборства (ММА) в стране. В результате обсуждения комиссией принято решение аккредитовать общероссийскую общественную организацию «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России» и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)» сроком на четыре года", — сказано в сообщении.

Союз ММА России основан в 2012 году. Президентом организации с момента ее основания является Емельяненко.