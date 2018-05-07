Котенок бьется с утенком не на жизнь а на смерть: эпичная схватка гигантов

Невероятный, насыщенный бой кота и гуся наверняка войдет в анналы ММА. Пусть бойцы и выступают в разных весовых категориях, но схватка смотрится просто на одном дыхании.

Обратите внимание, как технично работает левой лапой котенок. Уверенность, грация — у него явно есть какая-то тактика и он ее придерживается.

Но и утенок не собирается сдаваться просто так. Даже в партере он находит в себе силы дать сопернику сдачи. Настоящий боец не боится зубов и когтей!

Бой кончен и противники мирно расходятся по углам. Кто знает, может у них впереди второй раунд.