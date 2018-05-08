Ещё
Хабиб Нурмагомедов: «Землю дали, машину дали. Осталось переехать в Хасавюрт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабиб Нурмагомедов: «Землю дали, машину дали. Осталось переехать в Хасавюрт» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Хасавюрте пошутил, что может переехать туда. Он привез чемпионский пояс UFC и получил в подарок земельный участок, а также автомобиль.
— Землю дали, машину дали, сейчас переехать осталось, — приводит ТАСС слова Хабиба. — Пару месяцев назад я говорил, что, как только выиграю, с поясом в первый раз приеду сюда. Это был договор 2014 года, когда друзья подарили серебряный пояс, изготовленный в Кубачи и похожий на настоящий пояс UFC. Его подарили для того, чтобы, если я выиграю настоящий, то первым делом приехал в Хасавюрт.
Спорт-Экспресс: последние новости
Емельяненко – Гонзаги: онлайн трансляция Емельяненко пожелал Соннену хорошей подготовки Нурмагомедов отказался общаться с прессой на ЧЕ по борьбе в Дагестане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Медведева выступила с официальным заявлением117
Кабаева дала откровенное интервью198
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение