Чемпион UFC Нурмагомедов не намерен менять весовую категорию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует переходить в другой вес, сообщает ТАСС

"Будет разумно (Макса) Холлоуэя наверх поднять (в более тяжелую весовую категорию). В легком весе много соперников, с кем получился бы более громкий бой, чем с ним. Я не вижу смысла переходить, терять здоровье на весогонке. Так что я не планирую переходить, останусь в весе 70 кг", — заявил Нурмагомедов.