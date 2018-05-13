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Чемпион UFC Нурмагомедов не намерен менять весовую категорию
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Чемпион UFC Нурмагомедов не намерен менять весовую категорию 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: AP
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует переходить в другой вес, сообщает ТАСС.
"Будет разумно (Макса) Холлоуэя наверх поднять (в более тяжелую весовую категорию). В легком весе много соперников, с кем получился бы более громкий бой, чем с ним. Я не вижу смысла переходить, терять здоровье на весогонке. Так что я не планирую переходить, останусь в весе 70 кг", — заявил Нурмагомедов.
Ранее американский боец смешанного стиля в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что готов разорвать Нурмагомедова.
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