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Нуньес нокаутировала Пеннингтон, Мачида досрочно победил Белфорта
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Нуньес нокаутировала Пеннингтон, Мачида досрочно победил Белфорта 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: John Locher/AP
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 224. Главным его событием стал титульный поединок в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ракель Пеннингтон. Победу в нём одержала действующая чемпионка Нуньес, остановившая Пеннингтон в пятом раунде и таким образом в третий раз защитив пояс.
В соглавном событии вечера Келвин Гастелум раздельным решением одолел Жакаре Соуза. В ещё одном бою основного карда встретились два экс-чемпиона промоушена Лиоту Мачида и Витор Белфорт. Первый не оставил шансов сопернику, нокаутировав того во втором раунде.
В предварительном карде, кроме уже упомянутого ранее боя с участием Алексеем Олейником, выступили ещё два россиянина. Рамазан Эмеев единогласным решением судей победил Альберто Мину, а Султан Алиев уступил техническим нокаутом Уорли Алвесу.
UFC 224. Рио-де-Жанейро
Основной кард:
Аманда Нуньес — Ракель Пеннингтон — победа Нуньес техническим нокаутом в пятом раунде Келвин Гастелум — Жакаре Соуза — победа Гастелума раздельным решением судей Маккензи Дерн — Аманда Купер — победа Дерн удушающим приёмом в первом раунде Джон Линекер — Брайн Келлехер — победа Линекера нокаутом в третьем раунде Лиоту Мачида — Витор Белфорт — победа Мачиды нокаутом во втором раунде.
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Видео боя: Роналдо Соуза — Келвин Гастелум Видео боя: Маккензи Дерн — Аманда Купер Видео боя: Витор Белфорт — Лиото Мачида
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