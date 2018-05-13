Нуньес нокаутировала Пеннингтон, Мачида досрочно победил Белфорта

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 224. Главным его событием стал титульный поединок в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ракель Пеннингтон. Победу в нём одержала действующая чемпионка Нуньес, остановившая Пеннингтон в пятом раунде и таким образом в третий раз защитив пояс.

В соглавном событии вечера Келвин Гастелум раздельным решением одолел Жакаре Соуза. В ещё одном бою основного карда встретились два экс-чемпиона промоушена Лиоту Мачида и Витор Белфорт. Первый не оставил шансов сопернику, нокаутировав того во втором раунде.

В предварительном карде, кроме уже упомянутого ранее боя с участием Алексеем Олейником , выступили ещё два россиянина. Рамазан Эмеев единогласным решением судей победил Альберто Мину, а Султан Алиев уступил техническим нокаутом Уорли Алвесу.

UFC 224. Рио-де-Жанейро

Основной кард:

Аманда Нуньес — Ракель Пеннингтон — победа Нуньес техническим нокаутом в пятом раунде Келвин Гастелум — Жакаре Соуза — победа Гастелума раздельным решением судей Маккензи Дерн — Аманда Купер — победа Дерн удушающим приёмом в первом раунде Джон Линекер — Брайн Келлехер — победа Линекера нокаутом в третьем раунде Лиоту Мачида — Витор Белфорт — победа Мачиды нокаутом во втором раунде.