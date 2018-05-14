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Российский боец Эмеев надеется провести бой на турнире UFC в Москве
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Российский боец Эмеев надеется провести бой на турнире UFC в Москве 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) россиянин Рамазан Эмеев надеется провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"Надеюсь на это", — ответил Эмеев на вопрос о следующем бое.
Турнир UFC в Москве, по информации ТАСС, планируется провести 15 сентября. Официально об этом на настоящий момент не объявлено.
Спортсмен провел в UFC два поединка, одержав одну победу и потерпев одно поражение. В минувшие выходные уроженец дагестанского Дылыма единогласным решением судей победил бразильца Альберто Мину. Всего на счету спортсмена 17 побед и три поражения в ММА.
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