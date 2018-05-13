Российский боец одержал победу на турнире UFC 224

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев одержал победу над представителем Бразилии Альберто Миной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224, сообщает ТАСС

30-летний россиянин выступает в среднем весе.

В бое с Миной все трое судей единогласно отдали победу Эмееву — 30-27, 30-27, 30-27.

Рамазан Эмеев провел 20 боев в рамках MMA, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

На турнире UFC 224, который проходит в Рио-де-Жанейро, проведут свои поединки еще два российских бойца — Султан Алиев и Алексей Олейник