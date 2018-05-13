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Российский боец одержал победу на турнире UFC 224
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Российский боец одержал победу на турнире UFC 224 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев одержал победу над представителем Бразилии Альберто Миной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224, сообщает ТАСС.
30-летний россиянин выступает в среднем весе.
В бое с Миной все трое судей единогласно отдали победу Эмееву — 30-27, 30-27, 30-27.
Рамазан Эмеев провел 20 боев в рамках MMA, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.
На турнире UFC 224, который проходит в Рио-де-Жанейро, проведут свои поединки еще два российских бойца — Султан Алиев и Алексей Олейник.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Кличко не исключает своего возвращения в бокс.
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