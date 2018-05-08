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Российский кикбоксер стал вице-президентом ACB
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Российский кикбоксер стал вице-президентом ACB 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский кикбоксер Артем Левин занял должность вице-президента российской промоутерской компании Абсолютного чемпионата Беркута (ACB), проводящей бои по смешанным единоборствам, а также был назначен президентом подразделения организации по кикбоксингу, сообщает ТАСС.
"Основной вектор работы — популяризация кикбоксинга в промоушене, привлечение нецелевой аудитории. Это коммерческий проект, хочется, чтобы продавались билеты, а люди знали бойцов", — заявил он.
Также Левин отметил, что пока не намерен завершать спортивную карьеру и хочет провести еще несколько боев в рамках ACB.
Новоиспеченный вице-президент ACB является многократным победителем турниров по тайскому боксу и кикбоксингу. Всего на счету 31-летнего россиянина 54 победы, шесть поражений и две ничьи в профессиональных поединках.
Ранее сообщалось, что побежденный Федором Емельяненко Фрэнк Мир может провести бой в ACB.
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