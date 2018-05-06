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Тренер Тейссе: Фёдора Емельяненко нельзя вывести из себя
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Тренер Тейссе: Фёдора Емельяненко нельзя вывести из себя 

RT на русском 6 мая 2018
Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тейссе рассказал, как ему пришлось пережить последнее поражение своего подопечного от Мэтта Митриона.
«Когда Фёдор проиграл Митриону, я чувствовал себя больным шесть-семь месяцев. Не мог понять, что со мной происходит. Это было тяжело. Будто для многих я резко стал плохим тренером, но я ведь всегда был одним и тем же», — приводит слова Тейссе сайт «Матч ТВ».
Он также добавил, что слова будущего соперника Фёдора — американца Чейла Соннена — не повлияют на психологическое состояние российского бойца.
«Фёдора нельзя вывести из себя. Я надеюсь, что он выиграет турнир, и все заткнут свои рты», — сказал Тейссе.
Ранее россиянин Фёдор Емельяненко одержал победу в бое с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале турнира Bellator в США и вышел в полуфинал турнира, где встретится с Сонненом.
RT на русском: последние новости
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