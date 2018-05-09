Американец пообещал разорвать Нурмагомедова «как куклу»

"Хабиб Нурмагомедов не смог одолеть соперника, который узнал о предстоящем бое за 20 часов. Если российский чемпион перейдет в полусредний дивизион, то я разорву его как куклу", — сказал Ковингтон в интервью радио BJ Penn.

Также боец похвастался, что намерен одержать победу в трех весовых категориях. До этого в истории ММА подобное не удавалось никому.

Ранее сообщалось, что американский боец UFC готовился к поединку в постели с девушкой.