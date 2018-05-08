Колби Ковингтон: «Разорву Нурмагомедова как куклу»

Боец MMA Колби Ковингтон отметил, что хочет выиграть титулы UFC в трех весовых категориях. — Хочу завоевать три пояса. Сперва побью всех в полусреднем весе, затем перейду к средневесам и уничтожу Уиттакера, — приводит BJPenn слова Ковингтона. — После этого я опущусь в легкий вес за Хабибом.

Нурмагомедов не смог побить риэлтора, который узнал о поединке с ним за 20 часов до выхода в клетку. Это печально. Если он перейдет в полусредний дивизион, я разорву его как куклу. В UFC 30-летний Ковингтон провел 14 боев, выиграв 13 из них и проиграв лишь раз.