Ещё
Самый сильный удар в мире: боец, который мог испугать даже Майка Тайсона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый сильный удар в мире: боец, который мог испугать даже Майка Тайсона 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Кумиром Нганну всегда был Майк Тайсон. Вот только сам легендарный боксер был бы вряд ли счастлив повстречаться в ринге с таким поклонником: Френсис уже несколько лет остается обладателем сильнейшего в мире удара.
В лаборатории UFC Нганну показал удар силой в 129 161 юнитов. Это значительно превосходит предыдущий рекорд, принадлежавший голландскому бойцу Тайрону Спонгу, показавшему результат в 114 юнитов.
Думаете, что техника в лаборатории завышает результаты удара Френсиса? Ну так посмотрите его бой против Андрея Орлова. Апперкот Нганну просто поднимает в воздух 110-килограммового бойца!
История легендарного бойца требует отдельного упоминания. Родился Нганну в Камеруне, жил в бедности и буквально сбежал во Францию. Долгое время Френсис пробавлялся бездомным на Парижских улочках, где его, к счастью, заметили и пригласили тренироваться бесплатно.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию30
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко267
Медведев породил новый анекдот про Мутко471
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение