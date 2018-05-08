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Диллэшоу о реванше с Гарбрандтом: Предвижу победу в первом раунде
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Диллэшоу о реванше с Гарбрандтом: Предвижу победу в первом раунде 

Vringe.com 31 минуту назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в легчайшем весе Ти-Джей Диллэшоу (15-3) поделился с FightHub мнением о предстоящем реванше с Коди Гарбрантом (11-1), который состоится 4 августа в рамках турнира UFC 227 в Лос-Анджелесе (США).
Напомним, что их первый бой в ноябре прошлого года завершился досрочной победой Ти-Джея во 2-м раунде. Именно это позволило ему вернуть титул.
«В реванше с Коди я предвижу свою победу в первом раунде. Могу финишировать его в партере, борьба и джиу-джитсу у меня лучше, — отмечает Диллэшоу. — И в стойке у меня тоже есть преимущество. Если он попробует внести слишком много изменений при подготовке, это может негативно на нём сказаться, так что он будет таким же бойцом, как в прошлом бою, и я знаю, как это использовать. Я в выигрыше в любом случае».
РЕПОРТАЖ о бое Диллэшоу-Гарбрандт I  Источник: Blood&Sweat
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