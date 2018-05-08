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Боец ММА продолжал добивать соперника, получившего перелом руки
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Боец ММА продолжал добивать соперника, получившего перелом руки 

Чемпионат.com 56 минут назад
Американский боец Жером Ривера получил травму руки во время поединка с Брэнданом Ройвалом на турнире Legacy Fighting Alliance 39. Ривера сломал руку, неудачно ударившись о заграждния в клетке, однако, несмотря на явную видимость травмы, соперник Риверы продолжал его добивать. В ход поединка пришлось вмешиваться судьям. Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда. Стоит отметить, что после боя Ривере оказали медицинскую помощь, он встретился с Ройвалом и сделал совместное фото.
Посмотреть видео можно в «твиттере» AXS TV Fights.
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