Боец MMA продолжил добивать соперника, вывернувшего руку на 180 градусов. Видео

Американский боец (MMA) Жером Ривера 5 мая получил ужасную травму руки на турнире Legacy Fighting Alliance 39 во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом. Ривера вывернул правую руку на 180 градусов и попытался уйти от ударов соперника. Но Ройвал настиг его и начал добивать. В избиение Риверы пришлось вмешиваться судье и разнимать бойцов. В итогеРойвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.

После поединка появилось совместное фото Ривейры и Ройвала, где они приобнимаются.

Well this just happened at #LFA39… 😱😳 @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT

— AXS TV Fights (@AXSTVFights) 5 мая 2018 г.

All respect between @BrandonRoyval and @RenegadeRivera after an unfortunate injury ended their fight early tonight at #LFA39. #MMA#LFANation@AXSTVFights pic.twitter.com/P672iKQlhH

— LFA (@LFAfighting) 5 мая 2018 г.