Боец Магомедшарипов отказался проводить бой с мексиканцем Родригесом

"Это не так. Мы не хотим драться в эту дату", — заявил Магомедов.

Ранее СМИ сообщали, что бой россиянина должен состоятся 4 августа на турнире UFC 227 в Лос-Анджедесе.

"Три боя за полгода — это чрезмерно", — подытожил менеджер.

27-летний Магомедшарипов за свою карьеру в ММА одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов проведет поединок против мексиканца Родригеса.