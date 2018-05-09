Боец Магомедшарипов отказался проводить бой с мексиканцем Родригесом 

Менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, Ризван Магомедов опроверг информацию о бое его подопечного против мексиканца Яира Родригеса. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Это не так. Мы не хотим драться в эту дату", — заявил Магомедов.
Ранее СМИ сообщали, что бой россиянина должен состоятся 4 августа на турнире UFC 227 в Лос-Анджедесе.
"Три боя за полгода — это чрезмерно", — подытожил менеджер.
27-летний Магомедшарипов за свою карьеру в ММА одержал 15 побед и потерпел одно поражение.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов проведет поединок против мексиканца Родригеса.