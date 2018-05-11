Мексиканского бойца выгнали из UFC за отказ драться с россиянином 

Руководство UFC освободило 25-летнего мексиканского бойца Яира Родригеса от контракта за отказ проводить поединок против 27-летнего Забита Магомедшарипова, сообщает "Советский спорт".
По информации Los Angeles Times, мексиканец отказался от поединка с Магомедшариповым. Бой должен был состояться 4 августа в Лос-Анджелесе.
Глава UFC Дэна Уайт решил разорвать контракт с мексиканцем после двух отказов от боев. Письмо об увольнение Родригесу отправили 10 мая.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов надеется получить пояс чемпиона UFC.