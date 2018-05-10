Родригес опроверг информацию о бое с Магомедшариповым 

Мексиканский боец UFC Яир Родригес опроверг информацию о том, что он встретится с россиянином Забитом Магомедшариповым на турнире UFC 227 4 августа на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось что Магомедшарипов проведёт поединок в основном карде турнира с Яиром Родригесом, однако вскоре менеджер Ризван Магомедов, работающий с Магомедшариповым, опроверг эту информацию. «Фальшивые новости», — коротко написал в своём «твиттере» Родригес.
Таким образом, неизвестно, примет ли участие в турнире российский боец.