Российский боец Магомедшарипов проведет поединок против мексиканца Родригеса

Бой пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) 227 и состоится 4 августа в Лос-Анджелесе.

Ранее россиянин продлил контракт с UFC на четыре боя.

На счету Магомедшарипова в MMA 15 побед и одно поражение. Родригес провел 12 поединков, в которых одержал десять побед и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов надеется получить пояс чемпиона UFC.