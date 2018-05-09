Российский боец Магомедшарипов проведет поединок против мексиканца Родригеса 

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов свой следующий поединок проведет с представителем Мексики Яиром Родригесом, сообщает ТАСС.
Бой пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) 227 и состоится 4 августа в Лос-Анджелесе.
Ранее россиянин продлил контракт с UFC на четыре боя.
На счету Магомедшарипова в MMA 15 побед и одно поражение. Родригес провел 12 поединков, в которых одержал десять побед и потерпел два поражения.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов надеется получить пояс чемпиона UFC.