Дейли: Макгрегора стоило пожизненно отстранить от UFC

Британский боец смешанного стиля Пол Дейли, ранее выступавший в UFC, считает, что организация должна пожизненно отстранить от боёв под своей эгидой ирландца Конора Макгрегора после того, как он устроил атаку на автобус с участниками UFC 223.

«К Конору относится нужно также, как и ко мне. За свой проступок я был пожизненно отстранён от турниров UFC. Учитывая известность Макгрегора и его статус в мире MMA, его поведение точно также заслуживает пожизненного лишения права драться в UFC. Другое дело, что это большой бизнес и ирландец нужен UFC», — сказал Дейли The MMA Hour.