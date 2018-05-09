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Дейли: Макгрегора стоило пожизненно отстранить от UFC
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Дейли: Макгрегора стоило пожизненно отстранить от UFC 

Чемпионат.com 1 час назад
Британский боец смешанного стиля Пол Дейли, ранее выступавший в UFC, считает, что организация должна пожизненно отстранить от боёв под своей эгидой ирландца Конора Макгрегора после того, как он устроил атаку на автобус с участниками UFC 223.
«К Конору относится нужно также, как и ко мне. За свой проступок я был пожизненно отстранён от турниров UFC. Учитывая известность Макгрегора и его статус в мире MMA, его поведение точно также заслуживает пожизненного лишения права драться в UFC. Другое дело, что это большой бизнес и ирландец нужен UFC», — сказал Дейли The MMA Hour.
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